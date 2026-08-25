Rais Pezeshkian: Marekani Inapaswa Kubadili Mtazamo Wake kwa Iran na Kuheshimu Ahadi za Kisheria za Mkataba wa Islamabad

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesisitiza umuhimu wa Marekani kubadili mtazamo wake kuelekea Iran na kutekeleza ahadi zake za kisheria chini ya Mkataba wa Islamabad.

Pezeshkian alitoa kauli hiyo Jumatatu jioni wakati alipompokea Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir, nchini Iran.

Katika mazungumzo hayo, Rais Pezeshkian amepongeza juhudi na usuluhishi unaofanywa na Serikali ya Pakistan katika kuimarisha amani na usalama wa kikanda.

Rais wa Iran pia ameeleza matumaini kwamba malengo ya Mkataba wa Islamabad yatafikiwa kupitia kuendelea kwa utashi wa pamoja na ushirikiano kati ya pande zinazohusika.

Aidha, Pezeshkian amesisitiza nafasi muhimu ya kuimarisha ukaribu na mshikamano baina ya nchi za Kiislamu, akisema hatua hiyo inaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuzuia na kufutilia mbali mipango ya utawala wa Kizayuni katika eneo hilo.

Kwa upande wake, Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir, amemshukuru Rais Pezeshkian na kusifu juhudi zake katika kuimarisha utulivu na amani katika eneo hilo.

Munir amesema kuwa ili kufikia malengo ya pamoja na kufikia makubaliano ya kina, ni muhimu michakato ya kidiplomasia ijadiliwe na kuchunguzwa kwa umakini mkubwa.

Mkutano huo unaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kidiplomasia za kuimarisha mawasiliano kati ya Iran na Pakistan na kutafuta njia za kufikia amani, utulivu na ushirikiano wa kikanda.