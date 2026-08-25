Rezaei: Marekani Ichukue Hatua za Vitendo Kutekeleza Masharti ya Mkataba wa Makubaliano

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, amesema Marekani inapaswa kubadili mwenendo wake na kuchukua hatua za vitendo ili kutekeleza masharti yaliyowekwa katika Mkataba wa Makubaliano.

Rezaei ameyasema hayo Jumatatu mjini Tehran alipokutana na Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir.

Katika mazungumzo hayo, Rezaei amesisitiza kuwa Iran haina imani na Marekani, huku akieleza pia kuhusu suala la usimamizi wa kiusalama wa Iran katika Mlango wa Hormuz.

Amesema Marekani haiwezi kutarajia kurejesha uaminifu wa Iran kwa kutoa kauli pekee, bali inapaswa kubadili mwenendo wake na kuchukua hatua madhubuti za kutekeleza masharti yaliyomo katika Mkataba wa Makubaliano.

Kwa upande wake, Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir, ameeleza juhudi kubwa zilizofanywa na Pakistan katika kufanikisha Mkataba wa Makubaliano wa Islamabad, akisisitiza undani wa uhusiano wa kindugu na kirafiki kati ya Iran na Pakistan.

Munir pia amesema Pakistan imefanya juhudi kubwa katika kuimarisha usalama kwenye mipaka ya pamoja kati ya nchi hizo mbili.

Mkutano huo umefanyika wakati Iran na Pakistan zikiendelea kusisitiza umuhimu wa diplomasia, ushirikiano wa kikanda na hatua za pamoja katika kuimarisha usalama na utulivu.