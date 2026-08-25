Mkuu wa Jeshi na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan Waondoka Tehran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir, na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan wameondoka Tehran Jumatatu jioni, baada ya kumaliza ziara yao iliyodumu kwa siku moja.

Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iran, Eskandar Momeni, aliwasindikiza viongozi hao katika uwanja wa ndege.

Kwa mujibu wa kituo cha habari cha Wizara ya Mambo ya Ndani ya Iran, katika mikutano ya Mkuu wa Jeshi na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, pande hizo zilijadili masuala yanayohusu kuimarisha ushirikiano wa pande mbili kati ya Pakistan na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, maendeleo ya kikanda, pamoja na umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kwa lengo la kuchangia amani, utulivu na usalama wa eneo.

Akizungumzia mikutano ya viongozi hao wa Pakistan na Rais Masoud Pezeshkian, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa Meja Jenerali Mohsen Rezai, pamoja na Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu, Mohammad Baqer Qalibaf, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iran alisema:

“Mikutano hiyo ilifanyika katika mazingira ya kirafiki na yenye kujenga, huku pande zote zikisisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa pande mbili, pamoja na kuendeleza mashauriano kati ya nchi hizo mbili.”

Ziara hiyo imefanyika wakati Iran na Pakistan zikiendelea kusisitiza umuhimu wa diplomasia, ushirikiano wa kikanda na mashauriano ya pamoja katika kuimarisha amani, utulivu na usalama wa eneo.