Balozi wa Iran Nchini Norway: Kudumisha Mazungumzo na Kulinda Maslahi ya Taifa Ni Mafanikio Makuu ya Serikali

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Norway, Alireza Jahangiri, amesema kuwa kudumisha njia ya mazungumzo na kufuatilia kwa ufanisi maslahi ya taifa, licha ya mazingira magumu, ni miongoni mwa mafanikio makuu ya Serikali katika mwaka uliopita.

Akizungumza na mwandishi wa Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA) kwa mujibu wa maadhimisho ya Wiki ya Serikali, Jahangiri amesema uhusiano kati ya Iran na Norway uliathiriwa katika mwaka uliopita na mfululizo wa maendeleo magumu ya kimataifa na kikanda.

Ameeleza kuwa uhusiano huo pia ulikumbwa na changamoto zilizotokana na shinikizo la vikwazo dhidi ya Iran, pamoja na mazingira ya kisiasa na ya vyombo vya habari yaliyokuwa yakiizunguka Iran.

Hata hivyo, Jahangiri amesema licha ya changamoto hizo, Ubalozi wa Iran mjini Oslo uliendelea kufuata mkakati wa kutetea kwa uthabiti maslahi na misimamo ya Iran, sambamba na kudumisha njia za mazungumzo na mawasiliano.

Ameongeza kuwa ubalozi huo ulijitahidi kutumia uwezo na fursa zote zilizopo ili kuendeleza uhusiano kati ya Iran na Norway katika nyanja mbalimbali, zikiwemo mahusiano ya kisiasa, kiuchumi, kibalozi na mahusiano ya umma.

Kwa mujibu wa Jahangiri, kuendelea kwa mawasiliano na mazungumzo pamoja na kulinda maslahi ya taifa ni sehemu muhimu ya sera ya Iran katika kukabiliana na mazingira magumu ya kimataifa na kuendeleza uhusiano wake na nchi mbalimbali.