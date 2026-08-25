Rais wa Mamlaka ya Mahakama ya Iran Akutana na Mkuu wa Baraza Kuu la Mahakama la Iraq

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Hujjatul-Islam Gholam-Hossein Mohseni Ejei, Rais wa Mamlaka ya Mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amekutana na Bw. Faiq Zidan, Mkuu wa Baraza Kuu la Mahakama la Iraq, mjini Tehran.

Katika mkutano huo, viongozi hao wamejadili masuala ya pamoja ya kimahakama na kisheria, pamoja na njia za kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi za mahakama za Iran na Iraq.

Mkutano huo umefanyika katika juhudi za kuendeleza uhusiano wa karibu na kubadilishana uzoefu katika nyanja za kisheria na kimahakama kati ya nchi hizo mbili.