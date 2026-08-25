Luteni Jenerali Rezaei: Amerika haitakuwa na nafasi katika eneo hili katika siku zijazo

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Mohsen Rezaei katika mkutano wake na Faik Zaidan, Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Mahakama ya Iraq, alisema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inataka Iraq huru na imara.

Aliongeza kwamba nchi za eneo hili zitaamua wenyewe kuhusu maisha yao ya baadaye, na Amerika haina nafasi katika eneo hili katika siku zijazo.

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa alisema kwamba lazima uamuzi ufanywe kuhusu hali ya vikundi vinavyoipinga Iran vilivyopo kwenye mpaka wa nchi zote mbili.

Faik Zaidan, Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Mahakama ya Iraq, pia alisema: "Tunashukuru kwa msaada wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ninawasilisha salamu za maafisa wa Iraq kwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu na tunaheshimu kumbukumbu ya mashahidi Hajj Qasem Soleimani na Abu Mahdi al-Muhandis."

Alisema: "Tunasisitiza ushirikiano wa kikanda na umuhimu wa kuhakikisha usalama kwenye mipaka ya pamoja ya nchi zetu mbili."