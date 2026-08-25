Mkutano wa Ismail Baghai na Mabalozi wa Zamani wa Iran nchini Ufaransa

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, alishiriki Jumanne katika mkutano uliohudhuriwa na Mheshimiwa Ali Ahni, Naibu Mkuu wa zamani wa masuala ya Ulaya na Marekani na Balozi wa zamani wa nchi yetu mjini Paris (katika vipindi vitatu tofauti), na Mheshimiwa Hamidreza Asefi, msemaji wa zamani na Balozi wa zamani wa Iran nchini Ufaransa.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kuhusu jambo hili alichapisha ujumbe katika mojawapo ya mitandao ya kijamii na kuandika:

"Leo nimepata fursa nzuri ya kuhudhuria mkutano ulioandaliwa na Alireza Yousefi, Mkurugenzi Mkuu wa Ulaya Magharibi wa Wizara ya Mambo ya Nje, na kufanya mazungumzo mazuri na wanadiplomasia wawili wenye uzoefu na maarufu wa Wizara ya Mambo ya Nje – Mheshimiwa Ali Ahni, Naibu Mkuu wa zamani wa masuala ya Ulaya na Marekani na Balozi wa zamani wa nchi yetu mjini Paris (katika vipindi vitatu), na Hamidreza Asefi, msemaji wa zamani na Balozi wa zamani wa Iran nchini Ufaransa."

Uhai na ushawishi wa diplomasia ya Iran katika ulimwengu wa leo wenye changamoto nyingi na mabadiliko makubwa, zaidi ya wakati wowote, unahitaji kutumia maarifa, uzoefu, na mkusanyiko wa thamani uliopatikana kupitia miongo ya shughuli na juhudi za mastaafu wa diplomasia na siasa za nje.