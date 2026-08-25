Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna", gazeti la Lebanon "Al-Akhbar" liliandika kwamba makubaliano ya kuendelea kwa uwepo wa "Mohammadreza Sheibani", balozi wa Iran Beirut, yalikuwa kofi kali kwa lile mrengo ambao katika siku za nyuma lilikuwa limeanzisha kampeni ya kuzuia kuendelea kwa uwepo wake nchini Lebanon; mrengo ambao ukiwa na "Michel Issa", balozi wa Marekani Beirut, "Youssef Raji", Waziri wa Mambo ya Nje, na chama cha "Nguvu za Lebanon" mbele yake. Mrengo huu ulishindwa katika juhudi zake za kisiasa na kwa njia ya vyombo vya habari kuzuia suluhu yoyote ambayo ingeiruhusu Iran kudumisha uwepo wake wa kisiasa nchini Lebanon, na haukuweza kumaliza hali hiyo kwa kumfukuza balozi wa Iran nchini humo, na hatimaye makubaliano yalifikiwa ambayo yalisababisha kuendelea kwa uwepo wa Mohammadreza Sheibani nchini Lebanon.

Kulingana na taarifa ya gazeti hili la Lebanon, Meja Jenerali "Hassan Chaker", Mkurugenzi Mkuu wa Usalama wa Jumla wa Lebanon, alikuwa mpatanishi wa mazungumzo ya kisiasa yaliyomshawishi Joseph Aoun, Rais wa Lebanon, kukubali muundo ambao ungeepuka kuongezeka kwa mvutano na Iran. Taarifa zilizopo zinaonyesha kwamba njia hii iliratibiwa pia na "Nabih Berri", Mwenyekiti wa Baraza la Wabunge, ili kuhakikisha ushirikishwaji wa kisiasa unaohitajika kwa muundo wa mwisho wa kesi hii.

Hatimaye Sheibani alipewa kibali cha kukaa kwa miezi 6 nchini Lebanon, na kwa kutumia pasipoti yake ya kidiplomasia ya Iran aliwasilisha ombi lake kwa Usalama wa Jumla na akapata makazi yake kwa misingi ya mamlaka halali iliyowekwa katika katiba ya Lebanon, hasa kifungu chake cha 21.

Gazeti linaongeza kwamba Michel Issa, balozi wa Marekani nchini Lebanon, wakati akiendelea na uchochezi dhidi ya Iran kwenye mikahawa na katika mikutano yake na wanasiasa wa Lebanon, alianzisha kampeni ambayo hatimaye ilisababisha ushindi wa Iran. Alitaka kufanya ufukuzi wa Sheibani kuwa jaribio la kupima nguvu ya Washington nchini Lebanon kuchukua msimamo mkali dhidi ya Iran, lakini uamuzi wa mwisho ulikuwa kwamba serikali ya Lebanon ilihifadhi mfumo wa kisheria wa uwepo wa mtu huyu na kuacha mlango wazi kwa mwingiliano wa kisiasa na Tehran.

Lakini muhimu zaidi, suala hili halikomei tu kwenye kibali cha kukaa kwa miezi 6 cha kiutawala; taarifa zilizopo zinaonyesha kwamba Tehran inakusudia kumtumia Sheibani katika nafasi mpya ya kisiasa kama "mjumbe maalum kwa mambo ya Lebanon na Syria".