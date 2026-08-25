Abdel Ati: Kuhamishwa kwa Wapalestina hadi Rasi ya Sinai ni Mstari Mwekundu kwa Misri

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna", Badr Abdel Ati, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, katika mahojiano ya kipekee na Sky News alidai kwamba vuguvugu la Hamas na vikundi vya Palestina vimekubali kuikabidhi silaha zao zote nzito na nyepesi.

Alisisitiza upinzani wa Cairo dhidi ya juhudi zozote za kuhamisha Wapalestina hadi eneo la Sinai.

Katika mahojiano haya, Abdel Ati alizungumzia idadi ya masuala muhimu zaidi ya kikanda, ikiwa ni pamoja na Gaza, Sudan, Iran, usalama wa maji ya Nile, na msimamo wa Misri kuhusu mkataba wa amani na utawala wa Kizayuni.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri alisema kwamba kuhamishwa kwa Wapalestina hadi Rasi ya Sinai ni mstari mwekundu kwa Misri, na hatua hii itamaanisha kuondolewa kwa suala la Palestina. Cairo bado inashikilia msimamo wake wa kupinga kuhamishwa kwa Wapalestina kutoka ardhi zao.

Kuhusu suala la Sudan, Abdel Ati alisisitiza kwamba Misri haitaruhusu kugawanyika kwa Sudan, na akasema kwamba kudumisha umoja na uadilifu wa eneo la nchi hiyo ni mstari mwekundu.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri pia alisema kwamba hatua yoyote inayosababisha kukatizwa kwa mtiririko wa maji ya Nile, kulingana na sheria za kimataifa, inaipa Cairo haki ya kujilinda.

Kuhusu suala la Iran, Abdel Ati alisisitiza kwamba Cairo inajitahidi kufikia suluhu la amani na kurejesha Iran kwenye meza ya mazungumzo.

Kuhusu uhusiano wa Misri na utawala wa Kizayuni, alisema kwamba Misri inashikilia mkataba wa amani na Israeli.