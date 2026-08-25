Jihad ya Kiislamu ya Palestina: Sera za Wavamizi ni Nakala ya Sera za Wanazi

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu shirika la habari "Shihab", vuguvugu la Jihad ya Kiislamu ya Palestina lilitangaza: Jeshi la wavamizi linaendelea na uhalifu wake huko Al-Quds na Ukingo wa Magharibi uliowekwa kwa mabavu, na leo, pamoja na kuharibu makao makuu ya UNRWA, lilivamia taasisi ya elimu huko Al-Quds kwa vikosi vyenye silaha; hatua hiyo ilifanyika wakati huo huo na matamshi ya Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala wa uvamizi, na uharibifu wa mnara wa kumbukumbu huko Nablus na mmoja wa wajumbe wa Knesset.

Vuguvugu hilo lilisisitiza: Hatua hizi zinaonyesha kwamba baraza la mawaziri la utawala wa wakorofi linaendelea na njia ya kutekeleza mpango wa kuiunga Ukingo wa Magharibi, kuharibu maisha ya Wapalestina na kupanua miradi ya makazi, huku likipuuza sheria za kimataifa na ahadi ambazo baadhi ya nchi zilizosawazisha uhusiano na utawala huu zilidai zilipata katika badala ya usawazishaji ili kuhifadhi maeneo yaliyobaki ya Palestina.

Jihad ya Kiislamu ilisema kwamba kuendelea kwa ukimya wa Kiarabu na kimataifa mbele ya uhalifu wa kivita, kulazimisha hali halisi uwanjani kwa nguvu na umwagaji damu, na kutumia vikundi vya walowezi kupanua ugaidi na uharibifu katika vijiji, makazi na miji ya Palestina, inaonyesha kwamba sera za utawala wa uvamizi zimejengwa juu ya ubaguzi wa rangi, chuki na udhalimu, na zina mfanano wa wazi na sera za Wanazi.