Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu Kituo cha Habari cha Palestina, vuguvugu la Hamas katika taarifa yake lilitangaza kwamba uharibifu wa kituo cha UNRWA huko Kafr Aqab kaskazini mwa Al-Quds iliyokaliwa ni mwendelezo wa ukandamizaji uliopangwa na unaoendelea wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Palestina, shambulio la wazi dhidi ya taasisi inayohusishwa na Umoja wa Mataifa, na changamoto ya wazi kwa maazimio ya Umoja wa Mataifa na mikataba ya kimataifa.

Vuguvugu hilo liliongeza kwamba kuendelea kwa kutoweza kwa jamii ya kimataifa na Umoja wa Mataifa na kutokuwepo kwa mwitikio wa kweli kwa uhalifu unaorudiwa wa utawala wa Kizayuni, unaoonyesha kupuuzwa kwa mfumo wa kimataifa, kunautia moyo utawala huu kuendeleza ukandamizaji, kulazimisha sera za vurugu na ukiukaji zaidi wa mikataba na desturi za kimataifa.

Hamas, ikiilaani hatua hii, iliitaka jamii ya kimataifa na Umoja wa Mataifa kuchukua hatua mara moja ili kusimamisha ukandamizaji huu na kuchukua hatua za adhabu na kuzuia dhidi ya utawala wa Kizayuni.

Vuguvugu hilo pia lilisisitiza uwajibikaji wa jamii ya kimataifa na Umoja wa Mataifa kulinda UNRWA na kuhakikisha uwezekano wa kuendelea kwa shughuli za shirika hili - taasisi ambayo ni shahidi wa kimataifa wa suala la wakimbizi wa Palestina na haki yao isiyoweza kuondolewa ya kurudi nyumbani kwao na kwenye ardhi ambazo walifukuzwa kwa nguvu na vikundi vya Kizayuni.