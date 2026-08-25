Seyyid Al-Houthi: Matunda ya kusimama imara yamedhihirika katika ushindi mkubwa wa Iran dhidi ya uchokozi wa Israel na Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Kiongozi wa Harakati ya Ansarullah nchini Yemen, Sayyid Abdul-Malik Badruddin Al-Houthi, amesema kuwa matunda ya msimamo thabiti yamedhihirika katika ushindi mkubwa wa Iran dhidi ya uchokozi wa Israel na Marekani, pamoja na kusimama imara kwa nyanja za upinzani nchini Lebanon, Gaza, Yemen na Iraq.

Sayyid Al-Houthi ameyasema hayo katika hotuba yake leo Jumanne, wakati wa maadhimisho ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saww), ambapo aliwapongeza wananchi wa Yemen na Umma wa Kiislamu kwa maadhimisho hayo.

Amepongeza pia ushiriki mkubwa wa wananchi wa Yemen katika maadhimisho hayo, akieleza kuwa uwepo wao ulikuwa “wa aina yake na usio na mfano.”

Katika hotuba yake, Sayyid Al-Houthi alisisitiza umuhimu wa kusimama imara katika kumuunga mkono mwananchi wa Palestina na wapiganaji wake, hadi kufikia kuanguka kwa utawala wa Israel. Pia alisisitiza kukabiliana na mradi wa Israel na Marekani unaolenga kubadilisha sura ya Mashariki ya Kati na kuanzisha kile kinachoitwa “Israel Kubwa.”

Alionya kwamba uchokozi dhidi ya Iran na Lebanon, uvamizi wa Syria na mashambulizi dhidi ya Yemen vinafanyika ndani ya mpango mpana wa njama unaolenga eneo hilo.

Aidha, kiongozi huyo alisisitiza kuwa Yemen itaendelea kutoa msaada kwa harakati za upinzani nchini Palestina na Lebanon, huku ikiendelea kuimarisha kanuni ya umoja wa nyanja za mapambano na kuongeza ushirikiano katika kile alichokiita mhimili wa mapambano.

Sayyid Al-Houthi pia aliutaka Umma wa Kiislamu kujinasua kutoka katika utegemezi na utawala wa nguvu za Kizayuni na Magharibi, na kukabiliana na kile alichokieleza kuwa ni uchokozi dhidi ya mataifa ya Kiislamu.

Alisema kuwa Uzayuni unalenga jamii za Kiislamu kwa kutaka kutawala watu, kuwafanya watumwa na kuwanyanyasa, kuyakalia maeneo yao na kupora rasilimali zao.

Kwa kuhitimisha, Sayyid Al-Houthi alisisitiza kuwa matunda ya kusimama imara yameonekana wazi katika ushindi mkubwa wa Iran dhidi ya uchokozi wa Israel na Marekani, pamoja na uimara wa nyanja za upinzani nchini Lebanon, Gaza, Yemen na Iraq.