Ikulu ya Marekani: Hakuna Mazungumzo Yanayoendelea na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna", afisa wa Ikulu ya Marekani aliiambia Al Jazeera kwamba kwa sasa hakuna mazungumzo au majadiliano yanayoendelea na Iran wala hakuna mpango wa kufanya hivyo.

Afisa huyu wa Ikulu ya Marekani, bila kurejelea ripoti za taasisi zote zinazohusika na trafiki ya baharini, na kwa kutoa madai yasiyo na msingi, alidai: "Kizuizi cha baharini (karibu na bandari za Iran) kinatumika kwa uthabiti na kwa ufanisi; Mlango-Bahari wa Hormuz uko wazi na mabomu ya chini ya maji yamesafishwa!"

Madai ya afisa huyu wa Marekani yanatolewa wakati taasisi zote zinazohusika na usafiri wa meli kupitia Mlango-Bahari wa Hormuz zinaripoti kufungwa kwake.