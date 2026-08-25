Qalibaf: Iran na Iraq Zina Nafasi Muhimu katika Kuanzisha Mfumo Mpya wa Kikanda

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema kuwa nafasi ya Iran na Iraq ni muhimu katika kuweka msingi wa mfumo mpya wa kikanda.

Qalibaf amesema kuwa ushirikiano kati ya Iran na Iraq una umuhimu mkubwa katika kuunda mfumo wa kikanda na kuimarisha nafasi ya nchi hizo katika mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi yanayoendelea katika eneo hilo.

Akizungumzia mvutano kati ya Iran na Marekani, Qalibaf amesema kuwa Marekani imeshindwa dhidi ya Iran katika vita vya kijeshi na kisiasa, na kwamba pia itashindwa katika hatua za kiuchumi.

Amesisitiza kuwa Iran itaendelea kusimama katika kulinda maslahi yake ya kitaifa na kuimarisha uhusiano wake na nchi jirani, hususan Iraq, katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili eneo la Mashariki ya Kati.

Kwa mujibu wa Qalibaf, nafasi ya Iran na Iraq katika kuanzisha mfumo wa kikanda inapaswa kupewa umuhimu, kutokana na nafasi yao ya kimkakati na ushawishi wao katika masuala ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi ya eneo hilo.