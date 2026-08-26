Kupungua kwa asilimia 85 ya usafiri wa meli za mizigo katika Mlango wa Hormuz katika kipindi cha miezi sita iliyopita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, Shirika la Habari la Ufaransa limesema kwamba kulingana na taarifa za kampuni ya Kepler, wastani wa safari za meli za mizigo umepungua hadi safari 10 kwa siku. Hali hii ni tofauti na kabla ya uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran, wakati idadi hiyo ilikuwa 95.

Kulingana na ripoti hii, Mlango wa kimkakati wa Hormuz bado umefungwa baada ya miezi sita tangu kuanza kwa uvamizi wa Marekani na uchochezi katika Ghuba ya Uajemi, jambo ambalo limesababisha kupungua kwa kasi kwa usafiri wa meli za mizigo na biashara ya baharini kwa asilimia 85.

Ripoti hiyo inasema kuwa baada ya kutiwa saini kwa makubaliano kati ya pande hizo mbili mjini Islamabad, angalau meli 36 kwa siku zilipitia njia hiyo, lakini hali ilikuwa imejaa machafuko na idadi ikapungua hadi meli 15 mwezi Agosti.

Inafaa kumbuka kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, imekuwa ikirudia madai yake ya kudhibiti Mlango wa Hormuz na kuuchukua ukamilifu, imetangaza kwamba meli zitakazopita kwa usalama katika mlango huo lazima zifuate njia iliyoainishwa na Tehran.