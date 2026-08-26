Balozi wa Iran: Serikali zikatae na zilaani hatua za kulazimisha za upande mmoja za Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, Gholamhossein Darzi, Balozi na Naibu Mwakilishi wa Kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, Jumanne jioni kwa saa za hapo (mashariki mwa Marekani) katika kikao cha Baraza la Usalama kuhusu migogoro na usalama wa chakula na jukumu la Baraza la Usalama katika kupunguza mzozo wa chakula alisema: Migogoro ya kivita bado ni moja ya sababu kuu za njaa na ukosefu wa usalama wa chakula, na bila kukabiliana na sababu zake za msingi, ikiwa ni pamoja na uvamizi, uvamizi wa kijeshi, hatua za kulazimisha zisizo halali na uharibifu wa makusudi wa miundombinu ya kiraia, hawezi kutatuliwa.

Alifafanua: Azimio la 2417 la Baraza la Usalama la mwaka 2018 linailaani kuwanyima raia njaa kama njia ya vita na kuzuia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu. Huko Gaza, vita ya mauaji ya kimbari ya Israel dhidi ya watu wa Palestina imeambatana na ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kulenga makusudi raia na miundombinu ya kiraia na kutumia njaa kama silaha kwa kuwanyima chakula na kuweka vizuizi vya kimfumo dhidi ya misaada ya kibinadamu.

Mwanadiplomasia mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa alibainisha: Hata hivyo, licha ya ukubwa wa uhalifu huu, Baraza la Usalama limekwama mara nyingi katika kutekeleza majukumu yake chini ya Mkataba na kuhakikisha uwajibikaji kutokana na uungwaji mkono wa kisiasa na vizuizi vya Marekani.