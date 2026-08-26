Kufia kwa Wapalestina 4 kaskazini mwa Ukanda wa Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Shihab, ndege zisizo na rubani za utawala wa Kizayuni zilishambulia idadi ya raia karibu na shule za "Abu Hussein" ambazo ni makazi ya wakimbizi wa Kipalestina katika kambi ya Jabalia.

Kulingana na ripoti hii, katika shambulio hili hadi sasa raia wanne wa Kipalestina wamefariki na kadhaa wamejeruhiwa.

Wale waliojeruhiwa na miili ya wafu wa shambulio hili wamepelekwa katika hospitali ya Shifa.

Utawala wa Kizayuni tangu kuanzishwa kwa mapumziko ya vita huko Gaza, umevunja mara kadhaa makubaliano ya usitishaji vita na kuendelea na uvamizi wake katika Ukanda wa Gaza.