Ukosoaji wa Sanders dhidi ya vita vya Trump dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, Sanders aliandika kwenye mtandao wa kijamii X: "Kuna sababu kwa nini hadhi yetu ulimwenguni inashuka."

Aliongeza kuwa Trump kwa wakati mmoja amejihusisha na vita dhidi ya Iran, vita vya kibiashara dhidi ya Canada, na vita baridi dhidi ya China, na wakati huo huo anazidisha migogoro kwa kumwezesha Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni.

Seneta huyo wa Marekani pia, akirejelea vitisho vya Trump dhidi ya Shirika la Mkataba wa Atlantiki ya Kaskazini (NATO), alisema: vitendo vya Rais wa Marekani vinaonyesha kwamba, kinyume na kauli mbiu ya "America First", maslahi yake binafsi ndiyo yaliyotangulizwa.

Awali Sanders alikuwa tayari amemlaumu Trump kwa kuuingiza Marekani katika "vita vya maangamizi".

Katika mahojiano na mtandao wa MSNBC, alimuelezea Trump kama "Rais hatari zaidi katika historia ya Marekani" na mtu mwenye tabia ya kimabavu, na akasema: amegeuza mamlaka kuwa chombo cha uporaji na kujilimbikizia mali.