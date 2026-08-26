Kukiri kwa vyombo vya habari vya Marekani juu ya hasara ya mabilioni ya dola iliyoletwa na Iran kwa Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, NBC alfajiri ya Jumatano kwa kunukuu vyanzo vyenye ufahamu iliripoti kwamba mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani ya Iran yamesababisha hasara ya mabilioni ya dola kwa vifaa vya kijasusi na ufuatiliaji vya Marekani katika Asia ya Magharibi.

Licha ya juhudi za kukata tamaa za serikali ya Marekani chini ya uongozi wa Donald Trump mgahalifu kukataa hasara zilizoletwa na Iran kwenye kambi za nchi hiyo katika Asia ya Magharibi, vyombo vya habari vya Marekani vinakiri suala hilo.

Katika ripoti hiyo imesemwa: "Mashambulizi haya ambayo hayajawahi kutokea yamefichua udhaifu wa ulinzi wa kambi za Marekani na kuwalazimu maafisa kufikiria upya jinsi ya kulinda vifaa nyeti."

Vyanzo hivi ambavyo majina yake hayajafichuliwa, vilieleza kwamba ujenzi upya wa miundombinu ya kijasusi katika nchi za Asia ya Magharibi utagharimu Marekani mabilioni ya dola.

NBC iliendelea: "Mashambulizi ya Iran yanaleta mashaka juu ya uwezo wa Wizara ya Mambo ya Nje, Pentagon na mashirika ya kijasusi ya Marekani kulinda vifaa vya nchi hiyo katika eneo hilo."