Financial Times: Shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran ni nakala ya mwaka 2018

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, gazeti la Financial Times liliripoti kwamba mradi mpya wa Trump dhidi ya Iran kwa kiasi kikubwa ni nakala ya marudio ya mwaka 2018, ambao uliibuka baada ya Marekani kujiondoa kutoka makubaliano ya nyuklia na kuweka mamia ya vikwazo vikali dhidi ya Iran kwa matumaini ya kuisalimisha nchi hii na kufanya mazungumzo kutoka nafasi dhaifu.

Kulingana na ripoti hii, operesheni hiyo haikufanya Tehran kutoa makubaliano, bali kinyume chake iliimarisha msimamo wa nchi hii dhidi ya Magharibi.

Katika ripoti hiyo imesemwa: moja ya udhaifu mkuu wa mradi mpya wa Trump ni hitaji la ushirikiano wa nchi kama Urusi, China na Uturuki, ambazo hazioni kuwa na lazima ya kufuata kikamilifu Marekani.

Kulingana na ripoti hii, jaribio kubwa katika suala hili litatokea kwa China kwa kuwa nchi hii ni mshirika wa biashara wa Iran na mnunuzi mkuu wa mafuta yake.