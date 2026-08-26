Axios: Marekani kwa sasa haina mpango wa operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, tovuti ya habari "Axios" kwa kunukuu afisa wa Marekani imeripoti kwamba Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, amewambia baadhi ya wenzake kwamba Washington kwa sasa haina nia ya kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran au kurudi kwenye operesheni kubwa ya kijeshi.

Kulingana na ripoti hii, Rubio wakati huo huo hakupuuza uwezekano wa shambulio la Marekani ikiwa Iran ndiyo itachukua hatua za kijeshi kwanza, na ameelezea mwelekeo mkuu wa sera ya utawala wa Trump dhidi ya Iran kwa baadhi ya maafisa.

Afisa huyo wa Marekani pia alisema kwamba sera mpya ya Washington dhidi ya Iran inajumuisha kuepuka hatua za kijeshi katika hali ya sasa na kuongeza shinikizo la kiuchumi.

Alidai kwamba Iran imepoteza udhibiti wa Mlango wa Hormuz na sasa Marekani ndiyo ina udhibiti wake.

Axios pia kwa kunukuu maafisa wa Marekani imedai kwamba kuzingirwa kumenyima Iran mapato ya mafuta, na katika wiki mbili zilizopita karibu hakuna tanki moja iliyoonekana katika kisiwa cha Kharg.