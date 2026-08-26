Telegraph: Mradi wa Trump umehakikishiwa kushindwa; Marekani haina ushawishi wake wa zamani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, jarida la Telegraph katika makala ya Ambrose Evans-Pritchard liliripoti kwamba mradi wa kutengwa kiuchumi wa Iran umehakikishiwa kushindwa kwa sababu Marekani haina tena ushawishi wa muongo mmoja au miwili iliyopita wa kuweka kizuizi cha kiuchumi dhidi ya maadui zake.

Kulingana na ripoti hii, Marekani katika mzozo huu na Iran inahitaji ushirikiano wa China, Urusi, India, Ulaya na vituo vikuu vya kifedha. Hali ni kwamba China imekuwa na nguvu zaidi katika kupinga shinikizo la Marekani na inaweza kujibu vikwazo vya pili kwa kuchukua hatua dhidi ya migodi muhimu au rasilimali za kifedha za Marekani.

Katika ripoti hiyo imesemwa, kuendelea kwa mzozo huu kunaweza kuzidisha mzozo wa nishati duniani kwenye kivuli cha kupanda kwa bei ya mafuta na gesi na kupungua kwa akiba ya Ulaya. Kwa hiyo Trump anakabiliwa na equation ngumu sana; ikiwa vikwazo hivi vitatoa matokeo, Iran inaweza kuchukua hatua za kijeshi kutishia soko la nishati, na akijiondoa basi sera ya shinikizo kubwa itakuwa imeshindwa.