Seneta wa Marekani: Vita dhidi ya Iran ni bila matunda na ni kinyume cha sheria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Chris Van Hollen, Seneta wa Marekani kutoka Democrats alisisitiza: Trump anatumia kwa wazushi vita haramu dhidi ya Iran.

Aliongeza: Trump anaendelea kutumia mateso ya watu wa Marekani, ikiwa ni pamoja na athari za vita visivyo na faida dhidi ya Iran.

Saa chache zilizopita, Seneta mwingine wa Marekani Bernie Sanders aliandika kwenye mtandao wa kijamii X: "Kuna sababu kwa nini hadhi yetu ulimwenguni inashuka. Trump kwa wakati mmoja amejihusisha na vita dhidi ya Iran, vita vya kibiashara dhidi ya Canada, na vita baridi dhidi ya China, na wakati huo huo anazidisha migogoro kwa kumwezesha Benjamin Netanyahu."