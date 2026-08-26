Erdogan: Hatutakubali utekelezaji wa mipango ya umwagaji damu katika eneo letu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA kwa kunukuu shirika la Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, Rais wa Uturuki, leo Jumanne katika hotuba yake alitangaza: Hatutakubali utekelezaji wa mipango ya umwagaji damu ambayo baadhi wanaandaa kwa ajili ya eneo letu, na hatutaacha msaada wetu wa kuboresha hali ya majirani zetu.

Rais wa Uturuki kisha aliendelea: Bila shaka tunafahamu vitendo vya baadhi ya wahusika. Tunaona ni mipango gani ya umwagaji damu inayotayarishwa kwa ajili ya eneo letu. Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, hatutakubali mipango hii itekelezwe. Wote wawe na uhakika na utulivu: Jamhuri ya Uturuki haitajitenga na kanuni zake wala maslahi yake ya kitaifa.

Recep Tayyip Erdogan alisema: Hatutawahi kumtega rafiki yeyote au ndugu yeyote aliyetumainia sisi. Hatuachi kuwaunga mkono majirani zetu katika kusimama tena kwa miguu yao kwa sababu tu mitandao ya uhalifu ambao mikono yao imechafuliwa na damu ya wasio na hatia inakerwa na hili.

Kisha akaongeza: Sera ya kigeni ya Ankara imedhamiriwa tu na taifa la Uturuki. Hakuna mhusika mwingine isipokuwa taifa letu anayeweza kuamuru au kuamua mwelekeo au mipaka ya sera ya kigeni ya Uturuki. Sisi kama Uturuki, hatuna lengo lingine lolote katika eneo hili isipokuwa amani, haki, utulivu na raha. Kinyume na madai ya baadhi, hatuna ajenda yoyote iliyofichwa au nia za siri. Lengo letu ni kueneza hali ya amani katika mazingira yetu yote.

Erdogan aliongeza: Sisi kama Jamhuri ya Uturuki, katika eneo lote ambalo tuna uhusiano wa kina wa kitamaduni na kihisia - kutoka Syria hadi Iraq, kutoka Lebanon hadi Palestina, kutoka Ghuba ya Uajemi hadi Afrika na kutoka Balkan hadi Caucasus - tunasema, historia imetufanya kuwa ndugu, na tunajitahidi kuimarisha na kuhifadhi undugu huu wa milele. Ni wazi kuwa sera ya kigeni hai ya nchi yetu, inayoweka amani na utulivu wa eneo katika kipaumbele, inawachanganya baadhi ya duru zinazojishirikisha na ukosefu wa utulivu na machafuko.