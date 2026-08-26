Dkt. Hossam Matar: “Rais wa Jamhuriya si Dola, na tunakataa kujisalimisha”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- BEIRUT: Dkt. Hossam Matar ametoa ukosoaji mkali dhidi ya Rais wa Lebanon, akisema kuwa rais hawezi kuchukuliwa kuwa sawa na dola, bali ni sehemu ya mamlaka ya serikali inayotakiwa kutekeleza majukumu yake ndani ya mipaka iliyowekwa na Katiba.

Matar amesema kuwa msingi wa tofauti yake na Rais unatokana na kile alichokiita kutofuata kikamilifu mfumo wa kikatiba na majukumu ya kitaifa, hususan katika masuala yanayohusiana na mamlaka ya nchi na mkakati wa ulinzi.

Amesema dhana ya dola haipaswi kuishia katika suala la kuwa na silaha chini ya mamlaka ya serikali pekee, akieleza kuwa suala hilo ni sehemu ya masuala mapana zaidi ya mamlaka ya kitaifa ambayo, kwa maoni yake, hayakutekelezwa ipasavyo tangu mwanzo wa kipindi cha uongozi wa Rais.

Dkt. Matar pia amekosoa kile alichokieleza kuwa ni kurejea nyuma katika utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa ulinzi, akisema hatua hiyo imeathiri nafasi ya silaha katika mfumo wa nguvu na ulinzi wa dola.

Katika suala la vita na suluhu ya kisiasa, Matar amesema kuwa pande zote zinataka kuepusha vita na kufikia suluhu, lakini amepinga suluhu ambayo, kwa mtazamo wake, inaweza kuifanya Lebanon ipoteze uhuru wake wa kufanya maamuzi.

Amesisitiza kuwa suluhu yoyote inapaswa kuwa “mashauriano yanayohifadhi haki na mamlaka ya Lebanon”, badala ya kile alichokiita kujisalimisha chini ya jina la kushindwa.

Aidha, Dkt. Matar amesema kuwa matukio yaliyotokea kati ya 27 Novemba 2024 na 2 Machi 2026 yanaonyesha, kwa mtazamo wake, kwamba iwapo kulikuwa na nia ya kuanzisha vita, mambo mengi yaliyotokea katika kipindi hicho yasingetokea.

Pia amehoji hatua zilizochukuliwa tangu 9 Januari 2025 hadi sasa, akisema kuwa kama kulikuwa na dhamira ya kujenga dola yenye mamlaka kamili, inayowajumuisha wananchi wote na yenye haki, baadhi ya matukio yaliyotokea yasingetokea kwa namna hiyo.

Matar amehitimisha msimamo wake kwa kusisitiza umuhimu wa kulinda uhuru, mamlaka ya kitaifa na haki za Lebanon, huku akisisitiza kuwa suluhu ya mgogoro haipaswi kugeuka kuwa kujisalimisha au kuifanya Lebanon kuwa chini ya ushawishi wa nje.