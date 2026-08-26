Iran na Qatar zakubaliana kuendeleza uratibu wa kidiplomasia kupunguza mvutano wa kikanda

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, na Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, wamefanya mazungumzo ya simu kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika eneo.

Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika leo Jumanne, mawaziri hao wamejadili hali ya kisiasa na kiusalama katika eneo na kusisitiza umuhimu wa kuendelea kutumia uwezo wa kidiplomasia katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili eneo.

Pande hizo mbili pia zimekubaliana kuendelea na uratibu na mashauriano ya karibu kwa lengo la kuzuia kuongezeka zaidi kwa mvutano wa kikanda na kusaidia kupunguza hali ya sintofahamu katika eneo.

Mazungumzo hayo yanafanyika wakati ambapo hali ya kisiasa na kiusalama katika Mashariki ya Kati inaendelea kuhitaji juhudi za kidiplomasia na uratibu wa nchi za eneo.