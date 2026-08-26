Yaliyofichika kuhusu mwenendo wa kielimu na kiutendaji wa Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- TEHRAN: Unyenyekevu na kujiepusha na umaarufu vimetajwa kuwa miongoni mwa sifa muhimu za Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei katika kipindi cha takriban miaka 50 ya mwenendo wake binafsi, kijamii, kielimu katika Hawza, kisiasa na kijeshi.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei amekuwa akifundisha katika Hawza kwa takribani miaka 30 mfululizo, ambapo karibu miaka 20 kati yake ameitumia kufundisha masomo ya kiwango cha juu cha Fiqhi na Usul al-Fiqh (Dars Kharij) katika Hawza ya Qom.

Taarifa hiyo inaeleza kuwa katika kipindi chote hicho, hakutoa ruhusa ya kutangazwa kwa masomo yake, kuchapishwa picha za vipindi hivyo, au kusambazwa kwa umma kwa njia ya jumla mihadhara, vijitabu na vitabu vilivyoandaliwa kutokana na vikao hivyo vya kielimu.

Katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, sambamba na kufundisha masomo ya juu ya Fiqhi na Usul al-Fiqh—ambayo ni miongoni mwa viwango vya juu kabisa vya elimu katika Hawza - amehusishwa na uanzishaji wa vituo mbalimbali vya kielimu, vikiwemo Madrasah ya Juu ya Fiqhi na Usul ya Hazrat Qa'im (aj), Madrasah ya Juu ya Fiqhi ya Imam Ali bin Musa al-Ridha (as), Madrasah ya Fiqhi ya Shams al-Shumus, na Kituo cha Fiqhi cha Fiqh al-Ridha (as).

Kwa mujibu wa habari hiyo, katika miaka hiyo pia kulikuwa na kuanzishwa kwa taasisi za hisani zinazowasaidia wahitaji katika maeneo mbalimbali nchini Iran, sambamba na tafiti za kimkakati na usimamizi wa miradi maalumu ya kijeshi na kijihadi.

Aidha, kwa maelekezo ya baba yake, Shahidi Allamah Sayyid Ali Husseini Khamenei, alifanya tafiti za kimkakati kuhusu masuala ya utamaduni, vitisho na nyanja zake mbalimbali, pamoja na viwanda vya utamaduni, uchumi wa kujitegemea, mawasiliano na mitandao ya kijamii.

Ili kutekeleza shughuli hizo za kielimu na kiutafiti, taarifa hiyo inasema kwamba alikuwa akisoma moja kwa moja tafiti na makala mpya zinazohusiana na mada hizo kutoka katika lugha mbalimbali, ikiwemo Kiingereza, au kuagiza zitafsiriwe kutoka lugha nyingine.

Kujiepusha na kutajwa kwa jina lake

Miongoni mwa mambo yaliyopewa uzito mkubwa katika taarifa hiyo ni juhudi zake za kutojihusisha kwa jina na taasisi na shughuli hizo.

Kwa mujibu wa habari hiyo, baadhi ya washauri wa masuala ya wanazuoni katika Ofisi ya Rais wa Iran katika baadhi ya serikali zilizopita hawakuwa wakifahamu kuwa vituo hivyo vilikuwa vikisimamiwa na Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei.

Vilevile, watu wenye mahitaji waliokuwa wakinufaika na huduma za kijamii walipokea misaada hiyo kwa jina la “zawadi kutoka kwa wafadhili wasiojulikana” au vifurushi vya mahitaji ya msingi vilivyotumwa kutoka katika ofisi ya Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ili jina la Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei lisihusishwe na vituo hivyo vya kielimu au huduma hizo za kijamii.

Katika miaka ya hivi karibuni, makundi mbalimbali ya wataalamu na wasomi kutoka nyanja tofauti za maarifa ya kistaarabu, mipango miji—hususan miji ya Kiislamu na miji yenye uzalishaji - ubunifu na teknolojia, kilimo, usalama wa chakula pamoja na kilimo kisichotumia udongo (hydroponics), yamefanya mikutano kadhaa naye.

Taarifa hiyo inasema kuwa baadhi ya wataalamu hao walishangazwa na kiwango na wingi wa maarifa yake katika nyanja hizo mbalimbali.

Katika mikutano hiyo ya kitaalamu, baadhi ya maprofesa mashuhuri wa vyuo vikuu katika taaluma mbalimbali walieleza kwamba wameona kuibuka kwa “Sheikh Baha'i wa zama hizi.”

Katika sehemu zinazofuata za makala hii, ushahidi na vipengele vingine ambavyo havijafahamika sana kuhusu mwenendo na maisha ya kielimu na kijamii ya Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei vitaelezwa zaidi.

Imeandaliwa na: Sayyid Ali Asghar Husseiniy - Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA