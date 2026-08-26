Iran na Pakistan zakubaliana kuendeleza mashauriano kwa ajili ya amani na usalama wa kikanda

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- TEHRAN: Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo ya simu na Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir.

Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wamejadili maendeleo ya hivi karibuni katika eneo, pamoja na masuala mbalimbali yenye maslahi ya pamoja kati ya Iran na Pakistan.

Araghchi na Asim Munir wamejadili pia umuhimu wa kuendelea na mashauriano na uratibu wa karibu, wakisisitiza haja ya kuendeleza juhudi za pamoja zinazolenga kuimarisha amani na usalama katika eneo.

Mazungumzo hayo yanaonesha umuhimu wa kuendelea kwa mawasiliano na ushirikiano wa kidiplomasia na kiusalama miongoni mwa nchi za eneo katika kukabiliana na changamoto zinazoweza kuhatarisha amani na utulivu wa kikanda.