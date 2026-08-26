Araghchi: Kujitolea kwa Iran kwa amani na utulivu kunaambatana na diplomasia endelevu na nchi jirani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- TEHRAN: Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa kujitolea kwa Iran katika kuimarisha amani na utulivu wa kikanda kunaambatana na kuendeleza diplomasia thabiti na endelevu na nchi jirani.

Araghchi ametoa kauli hiyo katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X Jumanne jioni, kufuatia mazungumzo yake na Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir, pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman.

Amesema: “Kujitolea kwa Iran kwa amani na utulivu kunaenda sambamba na diplomasia thabiti na endelevu na nchi jirani.”

Araghchi ameongeza kuwa katika mazungumzo yake na ujumbe wa Pakistan na Oman, msisitizo mkubwa uliwekwa katika kutafuta suluhisho za kikanda kwa masuala yanayohusu eneo.

Aidha, Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran amesema kuwa mfumo unaopendekezwa wa kuanzisha njia mpya ya usafirishaji, kuondoa mabomu ya ardhini kwa ushirikiano, pamoja na usimamizi wa baadaye wa Mlango wa Hormuz, ni mfano wa wazi wa mtazamo huo wa kutafuta suluhisho kupitia ushirikiano wa kikanda.

Kauli ya Araghchi imekuja wakati Iran ikiendelea kufanya mashauriano na nchi jirani kuhusu maendeleo ya kikanda na namna ya kuimarisha amani na usalama katika eneo, huku ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi za eneo katika kushughulikia masuala yao.