Iran: Njia ya muda ya kupitisha meli katika Mlango wa Hormuz imekubaliwa na Oman

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- TEHRAN: Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Kazem Gharibabadi, amesema Iran na Oman zimefikia makubaliano kuhusu njia ya muda ya kupitisha meli katika Mlango wa Hormuz, huku mazungumzo zaidi yakitarajiwa kufanyika kuhusu njia ya kudumu.

Gharibabadi amesema njia hiyo ya kupitisha meli iliyokubaliwa na Oman ina upana wa maili saba, na kwamba makubaliano hayo ni ya muda. Ameeleza kuwa Iran na Oman zitafanya mazungumzo ya kiufundi ili kukubaliana kuhusu njia mbadala ya kudumu.

Amesema pia kuwa Iran na Oman zimekubaliana kwamba kuanza kutumika kwa njia hiyo ya pamoja kutamaanisha kufungwa kwa njia ya kusini ya kupitisha meli.

Kwa mujibu wa Gharibabadi, Mlango wa Hormuz bado umefungwa, na Iran ina usimamizi kamili juu yake. Ameongeza kuwa hakuna uhalali kwa madai kwamba meli zinaendelea kupita katika mlango huo kwa hali ya kawaida.

Naibu Waziri huyo amesisitiza kuwa Marekani na nchi nyingine zinapaswa kufahamu kwamba Mlango wa Hormuz hautafunguliwa bila mipangilio na masharti yatakayowekwa na Iran.

Amesema Iran na Oman pia zimeafikiana kufanya mazungumzo ya kiufundi kuhusu njia mpya ya kupitisha meli badala ya njia iliyokuwa ikitumika hapo awali.

Gharibabadi amesema mazungumzo kuhusu mipangilio ya baadaye ya usimamizi wa Mlango wa Hormuz yanaweza kuchukua kati ya siku 30 hadi 60.

Masharti ya Iran kuhusu ufunguaji wa Mlango wa Hormuz

Akizungumzia uwezekano wa kurejea katika njia ya diplomasia, Gharibabadi amesema ikiwa Washington inataka kurejea kwenye mchakato wa kidiplomasia, inapaswa kutekeleza ahadi zake zilizoainishwa katika hati ya makubaliano ya maelewano.

Ameeleza kuwa kwa mujibu wa uelewano uliopo, njia ya kuingia katika Ghuba ya Uajemi itapitia maji ya Iran, huku njia ya kutoka ikipitia maji ya eneo la Oman. Hata hivyo, amesema katika njia zote mbili meli zitapita katika maji ya Iran.

Gharibabadi amesisitiza kuwa uelewano kati ya Iran na Oman kuhusu Mlango wa Hormuz haumaanishi kwamba mlango huo utafunguliwa kesho.

Pia amesema Iran iliufahamisha uongozi wa Jeshi la Pakistan kwamba ufunguaji wa Mlango wa Hormuz unategemea Marekani kutekeleza ahadi zake zilizomo katika hati ya maelewano.

Kwa mujibu wa Gharibabadi, Iran bado iko katika hali ya vita na Mlango wa Hormuz utaendelea kuwa umefungwa.

Ameongeza kuwa hakuna meli za kijeshi zitakazoruhusiwa kupita katika mlango huo, na kwamba ni meli za kibiashara pekee zitakazoweza kuvuka kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa katika hati ya maelewano.

Masharti zaidi ya kufunguliwa kwa Mlango wa Hormuz

Gharibabadi amesema kufunguliwa tena kwa Mlango wa Hormuz kutategemea kumalizika kwa vita katika maeneo yote, kuondolewa kwa vikwazo na kuzingatiwa kwa suala la mustakabali wa Yemen.

Aidha, amesema kuwa Iran ndiyo yenye taarifa sahihi kuhusu maeneo ya mabomu yaliyowekwa katika Mlango wa Hormuz, na kwamba hakuna upande mwingine unaojua kwa usahihi maeneo hayo.

Kauli hizo zinaeleza msimamo wa Tehran kuhusu usimamizi na ufunguaji wa Mlango wa Hormuz, pamoja na masharti ambayo Iran inasema yanapaswa kutekelezwa kabla ya kurejea kwa usafirishaji wa kawaida katika njia hiyo muhimu ya kimataifa.