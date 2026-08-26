Qalibaf amjibu Waziri wa Hazina wa Marekani: “Hakuwa Siku ya Ushindi, bali Siku ya Mchekeshaji”

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- TEHRAN: Spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amemjibu Waziri wa Hazina wa Marekani, Scott Bessent, kufuatia kauli zake kuhusu vikwazo vipya vilivyowekwa dhidi ya Iran.

Bessent alikuwa amedai hapo awali kwamba vikwazo vipya dhidi ya Iran vingekuwa vyenye madhara makubwa na vya kuamua, akivilinganisha na operesheni ya Normandy inayojulikana kama D-Day, iliyokuwa hatua kubwa ya kijeshi ya Washirika katika Vita vya Pili vya Dunia.

Hata hivyo, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika jana, mwandishi mmoja alipomuuliza kuhusu madai hayo na kutaka kujua kwa nini hayakuonekana kuwa na athari kubwa kama ilivyodaiwa, Bessent alijibu kwa kuuliza kwa mshangao: “Je, ninataka kuilipua uchumi wa dunia?!”

Akijibu kile alichokieleza kuwa ni mabadiliko na kinzani katika kauli za Waziri huyo wa Marekani, Qalibaf aliandika ujumbe kupitia mtandao wa kijamii wa X.

Qalibaf amesema:

“Onyesho lako hilo halikufanana kabisa na Operesheni ya Normandy; lilikuwa onyesho la kuchekesha katika klabu ya usiku, kiasi kwamba hata ulisahau mazungumzo ya kejeli uliyojiandikia mwenyewe!”

Qalibaf pia ameeleza kwa kejeli kwamba kile kilichowasilishwa kama hatua kubwa dhidi ya Iran hakikufikia kiwango kilichodaiwa na viongozi wa Marekani.

Kauli hiyo ya Spika wa Majlis ya Iran imekuja wakati ambapo Washington imekuwa ikitangaza hatua mpya za kiuchumi dhidi ya Tehran, huku viongozi wa Iran wakisisitiza kuwa nchi hiyo itaendelea kukabiliana na shinikizo la kiuchumi na kisiasa la Marekani.