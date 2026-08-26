Ofisi ya Ayatullah Sistani yaanzisha mpango wa kuwasaidia watoto yatima walioathiriwa na vita nchini Lebanon

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- BEIRUT: Ofisi ya Ayatullah Sayyid Ali al-Sistani nchini Lebanon imetangaza kuanzishwa kwa mpango mpya wa kibinadamu unaolenga kuwasaidia watoto yatima wa Lebanon walioathiriwa na mashambulizi ya Israel dhidi ya nchi hiyo.

Kwa mujibu wa Shirika rasmi la Habari la Iraq (INA), ofisi hiyo imesema mpango huo unalenga kuwasaidia watoto yatima ambao hawako chini ya uangalizi wa mashirika au taasisi zinazohusika, na ambao walipoteza wazazi wao kutokana na mashambulizi dhidi ya Lebanon.

Chini ya mpango huo, kila mtoto yatima atapatiwa msaada wa kifedha kila mwezi, baada ya kuthibitishwa kuwa anakidhi masharti na vigezo vilivyowekwa.

Ofisi hiyo imeeleza kuwa lengo la mpango huo ni kupunguza maumivu na changamoto wanazokabiliana nazo watoto yatima, kwa kuwapatia msaada unaohitajika kwa mujibu wa taratibu maalumu.

Ujumbe kuhusu kuwasaidia watoto yatima

Katika tangazo lake kuhusu mpango huo, Ofisi ya Ayatullah Sistani imenukuu hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad (saw), akisema:

“Mwenye kumlea yatima na kugharamia mahitaji yake, mimi na yeye tutakuwa Peponi kama hivi viwili.”

Mtume (saw) alipoeleza hilo, aliweka pamoja kidole chake cha shahada na kidole cha kati.

Ofisi hiyo imetangaza mpango huo kwa kuzingatia maadhimisho ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad bin Abdullah (saw) na mjukuu wake, Imam Jaafar al-Sadiq (as).

Imesema mpango huo unalenga kuwafikia watoto yatima waliobaki baada ya mashambulizi dhidi ya Lebanon, hususan wale ambao hawapati malezi au msaada kutoka kwa mashirika na taasisi zinazohusika.

Maombi ya msaada kwa njia ya mtandao

Kwa ajili ya utekelezaji wa mpango huo, imeandaliwa fomu maalumu ya kielektroniki ambayo waombaji wanaweza kuijaza ili kuomba kunufaika na mpango huo.

Waombaji wameelekezwa kupata maelezo zaidi na kuwasilisha maombi kupitia tovuti ya Taasisi ya Al al-Bayt nchini Lebanon.

Ofisi hiyo pia imewaombea mashahidi kupata daraja za juu na radhi za Mwenyezi Mungu, huku ikiwaombea subira njema na malipo makubwa wote waliopoteza wapendwa wao.