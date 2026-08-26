Wito wa maombi watolewa kwa ajili ya usalama wa mtoto wa Trump

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- WASHINGTON: Kusambaa hivi karibuni kwa video yenye maudhui ya vitisho dhidi ya Barron Trump, mtoto wa Rais wa Marekani Donald Trump, kumesababisha mwitikio kutoka kwa vyombo vya habari na mitandao inayomuunga mkono Trump nchini humo.

Video hiyo, iliyochapishwa ikiwa na kichwa kinachodai kuhusisha eneo la uwezekano wa kuuawa kwa Barron Trump, inaonesha picha zake pamoja na maeneo yanayodaiwa kuwa ni sehemu anazotembelea.

Katika sehemu nyingine ya video hiyo, kunatajwa madai kuhusu kumfuatilia Barron Trump pamoja na kutoa zawadi kwa ajili ya kumuua.

Kufuatia kusambaa kwa picha hizo, Secret Service ya Marekani imethibitisha kuwa inafahamu uwepo wa video hiyo na kwamba inachunguza taarifa au jambo lolote linaloweza kuchukuliwa kuwa tishio kwa watu wanaolindwa na taasisi hiyo.

Hata hivyo, Secret Service haikutoa maelezo zaidi kuhusu hatua za kiusalama inazochukua kuhusiana na suala hilo.

Wakati huo huo, baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya habari nchini Marekani, ikiwemo CBN News, vimeitikia hali hiyo kwa kutoa wito wa watu kumuombea Donald Trump na familia yake kwa ajili ya ulinzi na usalama wao.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hatua kama hiyo si jambo jipya kwa baadhi ya vyombo vya habari vinavyomuunga mkono Trump. CBN imewahi mara kadhaa katika miaka iliyopita kuwaomba watazamaji wake kumuombea Rais wa Marekani na familia yake kwa ajili ya afya na usalama wao.