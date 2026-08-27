Araghchi: Ugaidi wa Kiuchumi wa Marekani dhidi ya Irani unapaswa kulaaniwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Sayyid Abbas Araghchi katika barua hiyo iliyochapishwa Jumatano alasiri, tarehe 4 Septemba 1405 (kwa kalenda ya Irani), alisema kwamba lengo lililotangazwa la hii kinachojulikana "operesheni" ni kukomesha mahusiano halali ya kiuchumi na Irani, ambayo yanaungwa mkono na vitisho vya kuweka vikwazo vya pili na kunyimwa mfumo wa kifedha wa Marekani.

Waziri wa Mambo ya Nje katika sehemu nyingine ya barua hiyo alibainisha wazi: hii kinachojulikana "operesheni" ni kupotoka dhahiri kutoka kwa uamuzi na amri ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki na inaonyesha ukali wa uhalifu ambao Marekani inafanya dhidi ya watu wa Irani; kwa sababu Mahakama tarehe 3 Oktoba 2018 kwa kauli moja iliamuru kwamba serikali ya Marekani ihakikishe usafirishaji huru wa (1) dawa na vifaa vya matibabu; (2) chakula na bidhaa za kilimo; na (3) vipuri, vifaa na huduma zinazohusiana (ikiwa ni pamoja na huduma za udhamini, matengenezo, ukarabati na ukaguzi) zinazohitajika kwa usalama wa anga za kiraia kwenda Irani, na pia itoe "vibali na mamlaka muhimu" na kuwezesha uhamisho wa malipo na fedha nyingine zinazohusiana.