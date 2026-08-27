  1. Kurasa kuu
  2. service
  3. Habari za Iran

Galibaf: Uhusiano wa kimkakati kati ya Iran na China hauhitaji ruhusa ya mtu yeyote

27 Agosti 2026 - 10:22
Msimbo wa Habari: 1857713
Source: ABNA
Galibaf: Uhusiano wa kimkakati kati ya Iran na China hauhitaji ruhusa ya mtu yeyote

Mwenyewe maalumu wa Iran kwa mambo ya China alisema: Ushirikiano kamili wa kimkakati kati ya Iran na China unategemea kuheshimiana na maono ya pamoja ya ulimwengu wa pande nyingi, na hauhitaji ruhusa ya mtu yeyote.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad Bagher Galibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Kushauriana la Kiislamu na Mwenyewe maalumu wa Iran kwa mambo ya China, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii akijibu msimamo wa China kuhusu kutozingatia vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, na akaandika: Tunakaribisha msimamo wa kimsingi wa China wa kukataa vikwazo visivyo halali dhidi ya Iran.

Aliongeza: Ushirikiano kamili wa kimkakati kati ya Iran na China unategemea kuheshimiana, ushirikiano wa kila mtu anafaidika, na maono ya pamoja ya ulimwengu wa pande nyingi. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili hauhitaji ruhusa ya mtu yeyote.

Maoni yako

You are replying to: .
captcha