Galibaf: Uhusiano wa kimkakati kati ya Iran na China hauhitaji ruhusa ya mtu yeyote

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad Bagher Galibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Kushauriana la Kiislamu na Mwenyewe maalumu wa Iran kwa mambo ya China, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii akijibu msimamo wa China kuhusu kutozingatia vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, na akaandika: Tunakaribisha msimamo wa kimsingi wa China wa kukataa vikwazo visivyo halali dhidi ya Iran.

Aliongeza: Ushirikiano kamili wa kimkakati kati ya Iran na China unategemea kuheshimiana, ushirikiano wa kila mtu anafaidika, na maono ya pamoja ya ulimwengu wa pande nyingi. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili hauhitaji ruhusa ya mtu yeyote.