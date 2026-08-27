Ukaguzi wa maeneo yaliyoharibiwa tu kwa itifaki mpya

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad Eslami, Mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomia la Iran, katika mkutano na wanahabari akijibu swali kuhusu kutembelea vituo vya nyuklia vilivyoharibiwa, na akieleza kwamba vituo vya nyuklia vya Iran kabla ya mashambulizi vilikuwa chini ya uangalizi wa Shirika na vilikuwa vimesajiliwa, alisema: Mpaka IAEA itakapotekeleza majukumu yake na itifaki mpya ya ukaguzi wa vituo hivi haijaandaliwa, hakuna uwezekano wa ukaguzi wa Shirika kwenye vituo vya nyuklia vya nchi yetu.

Aliongeza: Kwa mujibu wa sheria ya Bunge, kuhusu vituo ambavyo vimelengwa na mashambulizi ya kijeshi, kwanza hali ya usalama ya maeneo inapaswa kubainishwa, na Shirika pia lazima liwe na itifaki wazi ya namna ya ukaguzi wa vituo hivi.