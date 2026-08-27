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Msemaji al-Zeydi: Mchakato wa kuondoa vikosi vya muungano unaendelea kwa kasi

27 Agosti 2026 - 10:25
Msimbo wa Habari: 1857718
Source: ABNA
Msemaji al-Zeydi: Mchakato wa kuondoa vikosi vya muungano unaendelea kwa kasi

Msemaji wa Kamanda Mkuu wa Kikosi cha Wanajeshi wa Iraq alitangaza amri ya kuunda kamati ya kuamua mfumo wa uhusiano wa Baghdad na muungano wa kimataifa baada ya kuondoka kwa vikosi hivyo.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu mtandao wa Al-Mayadeen, "Sabah an-Nu'man", msemaji wa Kamanda Mkuu wa Kikosi cha Wanajeshi wa Iraq (Waziri Mkuu), alitangaza kwamba amri imetolewa ya kuunda kamati ya kuamua muundo wa uhusiano wa nchi hiyo na muungano wa kimataifa wa kupambana na ISIS baada ya kuondoka kwa vikosi vyake.

Aliongeza kwamba mchakato wa kuondoa vikosi vya muungano wa kimataifa kutoka Iraq unaendelea kwa kasi na unakwenda kulingana na ratiba zilizowekwa.

Msemaji wa Kamanda Mkuu wa Kikosi cha Wanajeshi wa Iraq mwishoni pia alisisitiza kwamba mchakato wa kupunguza vikosi vya muungano nchini Iraq unaendelea kwa uratibu wa moja kwa moja na ofisi ya Kamanda Mkuu wa Kikosi cha Wanajeshi wa nchi hiyo.

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