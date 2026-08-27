Nuri al-Maliki anasisitiza umuhimu wa kuepuka mivutano ya ndani nchini Iraq

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu WAA, Nuri al-Maliki, Mwenyekiti wa muungano wa "Serikali ya Sheria" nchini Iraq alisema: Iraq iko katika hatua nyeti, na kuvuka hali hii kunahitaji uwajibikaji na kujizuia zaidi kutoka kwa makundi ya kisiasa.

Al-Maliki wakati wa mkutano na wataalamu wa kisiasa alisema: Kuna juhudi zinazoendelea za kuleta machafuko ya kisiasa nchini Iraq, lakini Mfumo wa Uratibu wa Kishia bado unaunga mkono serikali katika njia ya kudumisha utulivu wa nchi na kulinda maslahi ya kitaifa. Serikali na Mfumo wa Uratibu hautaruhusu nchi kuingizwa katika mzozo wa ndani.

Kuhusu suala la kizuizi cha silaha, pia alisisitiza umuhimu wa kuchunguza suala hilo, bila kuamua migogoro na vurugu.

Al-Maliki alionya kwamba makabiliano yoyote yanaweza kuwa na matokeo hatari sana na kuhatarisha utulivu wa Iraq.

Mwenyekiti wa muungano wa "Serikali ya Sheria" pia alisisitiza kwamba mzozo wa ndani utadhuru sekta zote za Iraq.

Alikanusha maoni kwamba mzozo huo unaowezekana utajizuia tu kwa jumuiya ya Kishia, na akasema matokeo yake yanaweza kuhusisha makundi yote na tabaka za jamii ya Iraq.

Al-Maliki pia alisisitiza umuhimu wa kuchukua mkabala wa wazi kuzuia Iraq kuwa uwanja wa kusuluhisha migogoro ya kikanda na kimataifa.

Pia alitaka kuharakisha kukamilishwa kwa baraza la mawaziri na kuteua mawaziri wa wizara ambazo bado hazina mawaziri, na akaongeza kwamba Ali al-Zeydi, Waziri Mkuu wa Iraq, pia ana msimamo huo katika suala hili.