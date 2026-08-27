Vyombo vya habari vya Marekani: Umaarufu wa Trump ni hasi katika majimbo 47

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, MSN (iliyojulikana hapo awali kama MSNBC), katika ripoti yake ilitangaza kwamba mgogoro wa umaarufu wa Rais wa Marekani Donald Trump umezidi kuwa mkali katika majimbo yanayogombea.

Kwa mujibu wa tangazo la kichapo hiki cha habari, kiwango halisi cha umaarufu wa Donald Trump ni hasi katika majimbo 47 kati ya 50 ya Marekani kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Congress ya nchi hiyo.

Pia katika ripoti hii imeelezwa kwamba, kiwango halisi cha umaarufu wa Trump ni hasi katika majimbo yote ambayo mwaka huu mashindano ya uchaguzi wa Seneti yanatarajiwa kuwa ya karibu na yenye ushindani mkubwa.

Haya ni wakati ambapo Reuters hapo awali ilikuwa imeripoti kwamba matokeo ya utafiti mpya wa maoni yanaonyesha kuwa kiwango cha uungwaji mkono wa Wamarekani kwa vita vinavyoendelea na Iran kimefikia kiwango cha chini kabisa tangu kuanza kwa mzozo na kushuka hadi asilimia 31; wakati kiwango hiki mwezi Machi kilikuwa asilimia 37 na mwanzoni mwa mwezi huu kilikuwa asilimia 34.

Utafiti uliofanywa na shirika la habari la Reuters na tovuti ya Ipsos ulihusisha kushuka huku na kupungua kwa kiasi kikubwa kwa uungwaji mkono wa vita miongoni mwa Warepublican; hivi kwamba miongoni mwa wafuasi wa Trump ni asilimia 69 tu kati yao wanaokubaliana na kuendelea kwa operesheni za kijeshi. Kiwango hiki mwezi Machi kilikuwa asilimia 77.

Wakati huo huo, Trump anaogopa athari za vita hivi kwenye sura yake ya umma, kwani wasiwasi juu ya kurefushwa kwa mzozo unaongezeka, na asilimia 83 ya Wamarekani wanaamini kwamba vita vitaendelea kwa muda mrefu.