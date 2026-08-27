Kurudiwa kwa misimamo dhidi ya Irani ya Washington na Waziri wa Nishati wa Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Chris Wright, Waziri wa Nishati wa Marekani, leo Jumatano, bila kurejelea asili ya amani ya mpango wa nyuklia wa Tehran na haki ya Irani ya kutumia nishati hii kulingana na masharti ya NPT, kwa kutoa madai ya kipuuzi alidai: Tunataka kukomesha mpango wa nyuklia wa Irani kupitia mazungumzo na ukaguzi wa IAEA.

Waziri wa Nishati wa Marekani, akijaribu kushawishi maoni ya umma ya nchi yake ambayo yanakabiliwa na matatizo mengi kama vile kupanda kwa bei za nishati baada ya uvamizi wa gharama kubwa dhidi ya Irani na kutokuwa salama kwa Mlango wa kimkakati wa Hormuz, alidai: Lengo letu ni kuhakikisha kwamba Irani haipati silaha za nyuklia; iwe kupitia mazungumzo na ukaguzi, au kupitia matumizi ya nguvu!

Chris Wright, bila kukumbuka kwamba Mlango wa kimkakati wa Hormuz ulikuwa salama kabla ya uvamizi wa Marekani-Kizayuni dhidi ya Irani na kutokuwa salama kwa eneo hilo na serikali ya nchi yake, alidai: Hatuwezi kuruhusu Irani kwa muda usiojulikana kutishia usambazaji wa nishati duniani!