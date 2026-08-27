Bzeshkian: Umoja wa Kiislamu haumaanishi kusitisha haki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Bzeshkian, amesisitiza umuhimu wa kujenga umoja wa kweli miongoni mwa mataifa ya Kiislamu, akieleza kuwa umoja huo haupaswi kumaanisha kuacha misingi ya haki na uadilifu.

Bzeshkian amesema: “Umoja wa Kiislamu haumaanishi kusitisha haki.”

Ameongeza kuwa ulimwengu wa Kiislamu leo unahitaji umoja unaojengwa juu ya haki, uadilifu na uwajibikaji wa pande zote miongoni mwa mataifa ya Kiislamu.

Kwa mujibu wa rais huyo, umoja wa kweli haupaswi kuwa kauli ya kinadharia pekee, bali unapaswa kuambatana na kuheshimu haki, kutekeleza wajibu na kuhakikisha uwajibikaji wa pamoja kati ya nchi za Kiislamu.

Bzeshkian amesisitiza kwamba misingi hiyo ndiyo inayohitajika katika kuimarisha mshikamano na ushirikiano wa mataifa ya Kiislamu katika kipindi hiki.