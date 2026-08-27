Hotuba ya Umoja na Maridhiano Yachukua Nafasi ya Kauli za Matusi na Migawanyiko

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Katibu Mkuu wa Baraza la Kimataifa la Kuleta Ukaribu kati ya Madhehebu ya Kiislamu, Hujjatul-Islam Hamid Shahriari, amesema kuwa kauli na misingi ya umoja na kuleta ukaribu kati ya madhehebu ya Kiislamu imeanza kuchukua nafasi ya kauli za ukafirishaji na kuchochea migawanyiko katika ulimwengu wa Kiislamu.

Shahriari amesema kuwa mabadiliko hayo yanaonyesha kuongezeka kwa umuhimu wa umoja wa Kiislamu, maelewano na ushirikiano miongoni mwa Waislamu, hususan katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili Umma wa Kiislamu.

Ameeleza pia kuwa kuwaunganisha wasomi na viongozi wa ulimwengu wa Kiislamu katika mhimili wa Muqawama kunaweza kuchangia katika kujenga misingi ya ustaarabu mpya wa Kiislamu unaozingatia mshikamano, ushirikiano na maadili ya Kiislamu.

Kwa mujibu wa Shahriari, kuimarisha mawasiliano na ushirikiano kati ya wasomi na wasomi wa Kiislamu kutoka maeneo mbalimbali ni hatua muhimu katika kuimarisha umoja wa Umma na kuweka msingi wa maendeleo ya pamoja.

Amesisitiza kuwa badala ya lugha za chuki, ukafirishaji na migawanyiko, ulimwengu wa Kiislamu unahitaji lugha ya umoja, ukaribu wa madhehebu, mazungumzo na mshikamano, ili kukabiliana kwa pamoja na changamoto zinazoukabili Umma wa Kiislamu.