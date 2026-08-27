Araghchi Aiomba Umoja wa Mataifa Kulaani ‘Ugaidi wa Kiuchumi’ wa Marekani Dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, ametuma ujumbe kwa Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama na nchi wanachama wa Umoja huo, akitaka kulaaniwa kwa kile alichokitaja kuwa ni “ugaidi wa kiuchumi” wa Marekani dhidi ya Iran.

Katika ujumbe huo uliowasilishwa kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Rais wa Baraza la Usalama na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, Araghchi ameeleza msimamo wa Iran kuhusu kile alichokiita “operesheni ya ugaidi wa kiuchumi” ya Marekani dhidi ya Iran.

Waziri huyo wa Mambo ya Nje amesisitiza kuwa Umoja wa Mataifa pamoja na nchi zote wanachama zina wajibu wa kisheria na kimaadili wa kulaani hatua hiyo ambayo Iran inaiona kuwa ni kinyume cha sheria na ya kihalifu.

Katika sehemu ya ujumbe wake, Araghchi amesema kuwa analenga kulielekeza suala hilo kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, kupitia kwake kwa wajumbe wa Baraza la Usalama na nchi zote wanachama, kuhusu hatua ya hivi karibuni ya serikali ya Marekani dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa ujumbe huo, hatua hiyo ilitangazwa na Marekani tarehe 24 Agosti 2026 chini ya jina la “Operesheni ya Kutengwa Kiuchumi”.

Araghchi ameitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua msimamo dhidi ya hatua ambazo Iran inaziona kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa na zinazolenga kuiwekea shinikizo la kiuchumi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.