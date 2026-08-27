Taib: Soko na Uzalishaji Ni Uwanja Mpya wa Kukabiliana na Adui

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mkuu wa Shirika la Basij ya Wanyonge nchini Iran, Hujjatul-Islam Hussein Taib, amesisitiza nafasi ya kimkakati ya vyama vya wafanyabiashara, wazalishaji na wafanyabiashara katika kukabiliana na shinikizo za kiuchumi pamoja na vita vya kisaikolojia vinavyoendeshwa na maadui dhidi ya Iran.

Taib amesema kuwa soko, uzalishaji na biashara kwa sasa zimegeuka kuwa “majukwaa ya kuendeleza Muqawama”, ambapo kila mshiriki katika shughuli za kiuchumi anaweza kutekeleza jukumu muhimu katika uwanja huo, huku akichangia katika kuifanya soko iendelee kuwa na uhai na kuimarisha matumaini miongoni mwa wananchi.

Akizungumza katika Mkutano wa Kitaifa wa Basij ya Vyama vya Wafanyabiashara uliofanyika katika mji mtakatifu wa Qum, Taib ameeleza kuwa makundi hayo yalitekeleza jukumu muhimu la kihistoria wakati wa kipindi cha Ulinzi Mtakatifu, hususan katika kukabiliana na mazingira magumu ambayo nchi ilikuwa inapitia.

Amesema kuwa wakati huo, wafanyabiashara na wazalishaji walishiriki katika kusaidia safu za mapambano na kuhakikisha upatikanaji wa mahitaji muhimu ya wananchi, huku wakifanikiwa kuzuia uhaba na ufisadi katika bidhaa za chakula.

Kwa mujibu wa Taib, juhudi hizo zilisaidia kulinda utulivu wa kijamii na kuzuia changamoto za kiuchumi zisilete machafuko katika jamii.

Taib amesisitiza kuwa leo pia wafanyabiashara, wazalishaji na sekta mbalimbali za uchumi zinaweza kuchukua nafasi muhimu katika kukabiliana na changamoto za kiuchumi, kudumisha shughuli za uzalishaji na kuimarisha matumaini ya wananchi.