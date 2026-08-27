Iran Yaandaa Mkutano wa 40 wa Kimataifa wa Umoja wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA, shughuli za Mkutano wa 40 wa Kimataifa wa Umoja wa Kiislamu zimeanza leo Alhamisi katika mji mkuu wa Iran, Tehran, kwa ushiriki wa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian.

Kwa mujibu wa mwandishi wa Shirika la Habari la Iran (IRNA), mkutano huo unafanyika mwaka huu chini ya kaulimbiu: “Umoja wa Kiislamu katika Fikra za Imam Shahidi.”

Mkutano huo unashirikisha takribani wageni 600 kutoka ndani na nje ya Iran, wanaowakilisha nchi 40, zikiwemo Iraq, Pakistan, Uturuki, Lebanon, Afghanistan pamoja na nchi za Ghuba ya Uajemi.

Mkutano huo unafanyika kwa mfumo wa ugatuzi na utaendelea hadi Jumapili, tarehe 30 Agosti 2026, katika miji ya Tehran, Qum na Mashhad, ambayo ni miongoni mwa miji mitakatifu nchini Iran.

Aidha, vikao vinne vya kitaalamu vitafanyika katika mikoa ya Azerbaijan Magharibi, Kurdistan, Golestan na Khorasan Razavi.