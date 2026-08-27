Ayatollah Nouri Hamedani Atoa Wito wa Kuimarisha Umoja wa Kiislamu kwa Hatua za Vitendo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Kiongozi wa juu wa kidini, Ayatullah Al-Udhma Hussein Nouri Hamedani, ametoa wito wa kuweka mkazo katika njia za vitendo za kuimarisha umoja na ushirikiano katika ulimwengu wa Kiislamu.

Ayatollah Nouri Hamedani ametoa wito huo kupitia ujumbe wake kwa Mkutano wa 40 wa Kimataifa wa Umoja wa Kiislamu, ambao ulisomwa wakati wa ufunguzi wa mkutano huo.

Katika ujumbe wake, Ayatullah Nouri Hamedani amesema kuwa katika mijadala ya mkutano huo, washiriki wanapaswa kuzingatia njia za vitendo za kuimarisha mahusiano na ushirikiano kati ya serikali, wananchi na vituo vya kielimu na kidini katika ulimwengu wa Kiislamu.

Amesema:

“Ninawaomba katika mijadala yenu wakati wa mkutano huu kuweka mkazo katika njia za vitendo za kuimarisha mahusiano na ushirikiano kati ya serikali, wananchi na vituo vya kielimu na kidini katika ulimwengu wa Kiislamu.”

Aidha, Ayatullah Nouri Hamedani amesisitiza umuhimu wa kuweka wazi mipango na njama za maadui zinazolenga kuwagawa Waislamu na kuvunja umoja wao, ili Umma wa Kiislamu uwe na uelewa zaidi kuhusu changamoto zinazoukabili.

Amesema kuwa juhudi za kuimarisha mawasiliano na ushirikiano kati ya mataifa, jamii na taasisi za kielimu na kidini ni miongoni mwa hatua muhimu za kujenga umoja imara na wenye matokeo ya vitendo katika ulimwengu wa Kiislamu.