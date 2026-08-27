Mwanamume Myahudi Ahukumiwa Kifungo kwa Kutishia Kuwaua Waumini wa Misikiti ya Manchester

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Gabriel Levy, raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 21, amehukumiwa kifungo cha miezi 28 jela kwa kuwatishia kuwaua waumini na wafanyakazi wa Misikiti ya Al-Sunnah na Iqra mjini Manchester.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Levy aliwasiliana na misikiti hiyo mwezi Oktoba 2025 na kutoa vitisho vya kuwaua watu. Polisi walipofanya uchunguzi kwenye simu yake ya mkononi, waligundua pia jumbe zenye maudhui ya chuki dhidi ya Uislamu na ubaguzi wa rangi.

Levy alidai kuwa vitendo vyake vilikuwa ni mwitikio wa shambulio lililokuwa limetokea hivi karibuni katika sinagogi moja mjini Manchester.

Huduma ya Mashtaka ya Ufalme wa Uingereza (CPS) imesema kuwa hata pale mtu anayetoa tishio anapodai kwamba hakuwa na nia ya kweli ya kusababisha madhara, vitisho vya mauaji vinaweza kuwa na madhara makubwa kwa waathirika.

CPS pia imesisitiza kuwa makosa yanayotokana na chuki dhidi ya Waislamu yataendelea kushughulikiwa kwa uzito na kwa mujibu wa sheria.