Ayatollah Bashir al-Najafi Apokea Ujumbe wa Shukrani kutoka kwa Sayyid Mojtaba Khamenei

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Najaf, Iraq – Ayatollah Mkuu Sheikh Bashir al-Najafi, Mwenyezi Mungu aendeleze kivuli chake, amepokea ujumbe kutoka kwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Sayyid Mojtaba Khamenei, Mwenyezi Mungu amuimarishe, uliowasilishwa na ujumbe maalumu uliomwakilisha.

Ujumbe huo uliwasilisha shukrani za dhati kutoka kwa Sayyid Mojtaba Khamenei kwa Ayatollah Mkuu Bashir al-Najafi pamoja na wananchi wa Iraq, kwa kuthamini msimamo wao na juhudi zao za kuonyesha mshikamano na kuunga mkono misingi ya umoja na mshikamano wa Umma wa Kiislamu.

Katika mkutano huo, ujumbe huo uliwasilisha salamu na shukrani za Kiongozi Mkuu, huku ukisisitiza umuhimu wa nafasi ya Marjaa wa kidini katika kuimarisha umoja, mshikamano na mahusiano ya kindugu miongoni mwa Waislamu.

Ayatollah Bashir al-Najafi alipokea ujumbe huo na kueleza kuthamini kwake hatua hiyo, akisisitiza umuhimu wa kuendeleza umoja na mshikamano wa Waislamu katika kukabiliana na changamoto zinazoukabili Umma wa Kiislamu.