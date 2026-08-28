Iran yabadilisha mizani ya nguvu katika eneo, asema Waziri wa Ulinzi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Waziri wa Ulinzi na Usaidizi wa Vikosi vya Jeshi wa Iran, Brigedia Jenerali Majid Ibn al-Ridha, amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefanikiwa kubadilisha kwa vitendo mizani ya nguvu katika eneo.

Brigedia Jenerali Ibn al-Ridha ameeleza kuwa Iran imethibitisha kwamba enzi ya kutumia sera ya “piga na kukimbia”, kupeleka majeshi kutoka ng’ambo ya bahari na kutoa vitisho imefikia mwisho.

Akizungumza kupitia chapisho aliloweka kwenye mtandao wa kijamii wa X siku ya Alhamisi jioni, amesema: “Iran imebadilisha mizani ya nguvu katika eneo kwa vitendo, na imethibitisha kwamba enzi ya sera ya ‘piga na kukimbia’, kuleta majeshi kutoka ng’ambo ya bahari na kutoa vitisho imekwisha.”

Aidha, Waziri huyo wa Ulinzi wa Iran amesisitiza kuwa maonyesho ya kisiasa na vyombo vya habari hayawezi kubadilisha ukweli wa uwanja wa vita wala utambulisho wa upande ulioshinda.

Kauli hiyo imekuja huku akisisitiza nafasi ya Iran katika mabadiliko ya mizani ya nguvu katika eneo na uwezo wake wa kukabiliana na vitisho na shinikizo kutoka kwa maadui zake.