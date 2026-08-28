Mohsen Rezaei: Marekani ikichukua hatua ya uhasama dhidi ya Iran, tutalenga maslahi yake kwa namna itakayorekodiwa katika historia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, amesema kuwa iwapo Marekani itafanya kitendo chochote cha uhasama dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Iran italenga maslahi yake ya kijeshi na kiuchumi kwa namna ambayo itaandikwa katika historia.

Kauli hiyo imetolewa wakati wa mazungumzo yake na Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, aliyempokea mjini Tehran siku ya Alhamisi.

Meja Jenerali Rezaei amesema Iran ilisimama pamoja na Qatar na kuisaidia katika siku na mazingira magumu, akisisitiza kuwa Tehran inaendelea kushikilia uhusiano wa urafiki na undugu kati ya Iran na Qatar.

Aidha, amesema Iran haiamini Marekani, akieleza kuwa Washington imeisaliti diplomasia na mazungumzo mara kadhaa.

“Sisi hatuiamini Marekani, kwa sababu imeisaliti diplomasia na mazungumzo mara nyingi,” alisema Rezaei.